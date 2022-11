Eesti võrkpalliklubid alustavad eurosarja – eeltöö on peensusteni tehtud

Mõlemad Eesti klubid alustavad eurosarja 1/16-finaalist. Tartu Bigbank läheb võõrsil vastamisi Slovakkia klubiga Presovi Mirad PU, kodusaalis mängiva Pärnu klubi vastaseks on kolmapäeval Portugali klubi Lissaboni Sporting, seisab pressiteates.

Bigbank peab avamängu Slovakkias teisipäeval, 8. novembril kell 19. Otsepilti kohapealt kahjuks ei toodeta. Korduskohtumine peetakse Tartus järgmisel kolmapäeval, 16. novembril kell 19 ning on nähtav nii Duo 5 kui Postimehe vahendusel.

Slovakkia liigas hoiab Prešovi klubi hetkel 6. ehk eelviimast kohta, viiest kohtumisest on võidetud kaks.

Tartu peatreener Alar Rikberg ütles vastase kohta, et tegu on Tartuga üsna sarnasel tasemel meeskonnaga. «Midagi lihtsat pole, olen nende hooaja kõik mängud üle vaadanud ja meeskond koosneb ehk laiemale publikule tundmatutest nimedest, ent seal on kas Slovakkia koondises mängivad või koondise piiril olevad mehed ehk kvaliteeti on omajagu,» sõnas Rikberg.

«Sidemängija Samuel Goc on olnud aastaid Slovakkia koondise põhiside, ta harrastab kiiret mängu ja on ka füüsiliselt võimas kuju. Teised kaks, kes on seal otsustajad, on nurgaründajad Lukaš Smolej ja Michal Scerba. Mõlemad on füüsiliselt võimsad, eriti Scerba, kel on ka hea serv. Teda võib võrrelda Võru Matthew Slivinskiga. Võru meeskonnas on üldse slovakkidega mitmeid sarnasusi, seetõttu oli viimane liigamäng nendega meile heaks ettevalmistuseks,» kirjeldas juhendaja vastast.