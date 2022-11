Latvala kergitas saladuskatet Toyota uuelt ralliautolt

Toyota Rally2-autost on räägitud juba pikalt. Alles eelmisel kuul sai kinnitust, et Jaapani autotootja on tõesti arendustööga alustanud. Nüüd avaldas tiimipealik Jari-Matti Latvala uue ralliauto kohta detaile.

«Autot on planeeritud ja sellele peale mõeldud juba pikalt. Sellegipoolest on auto tegelik arendustöö toimunud väga lühikest aega. Arendustöö on alles algusjärgus,» rääkis Latvala Rallit.fi-le.

Rally2 klassi autodega sõidetakse ralli MM-sarja tugevuselt teises võistlusklassis WRC2-s, lisaks on need kasutusel rahvuslikes sarjades ja Euroopa meistrivõistlustel. Turgu on pikka aega domineerinud Škoda, mis on oma Fabiat pidevalt arendanud ning eelmisel nädalal sai tuleristsed nende uus Fabia RS Rally2-auto.

Rahvusvahelise autoliidu (FIA) homologatsioonile vastavaid Rally2-autosid on tootnud näiteks Hyundai, Ford ja Citröen. Volkswagen ja Peugeot. Latvala sõnul võtab Toyota Rally2-auto arendust rahulikult ning millal auto võistlusrajale tuleb, pole veel kindel.

«Ütleme nii, et esialgsed plaanid on, et auto jõuab klientide käsutusse alles 2024. aastal. 2023. aastal toimub peamiselt testimine. Peame meeles pidama, et konkurendid on tõesti tugevad. Škoda, Hyundai ja Ford on Rally2-autosid tootnud väga pikka aega. Neil on selles klassis palju kogemusi,» ei kerinud Latvala ootusi kõrgeks.

Vähemalt praegu on Toyota eesmärk hakata autosid pakkuma vaid erasõitjatele. Saab näha, kas WRC2 klassis pannakse välja ka oma meeskond. «Vähemalt praegusel hetkel ei oska ma öelda, kas meil oleks oma meeskond. See on rohkem erasõitjatele mõeldud projekt,» kinnitas Latvala.