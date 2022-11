Jaapani MM-rallil võitu kaitsev Ogier: mulle on väljakutsed alati meeldinud

Tänavu valitud MM-rallidel osalenud Ogier sai oma esimese võidu eelviimasel etapil Kataloonias. See näitab, et vanameister on jätkuvalt löögihoos ning kuna viimane etapp sõidetakse asfaldil, siis võib see tema aktsiaid kergitada.

Kaheksakordne maailmameister Ogier kaitseb Jaapanis oma 2010. aasta MM-etapi võitu. Toona peeti võidusõit riigi teises otsas ja kruusal. «Jaapanis võistelda on väga vahva, sest kahel eelneval aastal oleme kogenud pettumust, kui ralli on ära jäänud (2020. ja 2021. aastal ei toimunud võistlus pandeemia tõttu - toim). See on kõigi sõitjate jaoks üks hooaja tipphetki,» oli Ogier entusiastlik.

Prantslasel on Jaapanist suurepärased mälestused. «Olen seal vaid korra sõitnud, aga siis võitsin, nii et mul on väike surve sajaprotsendilist rekordit hoida. Ralli on varasematest aastatest üsna erinev. Ilmselgelt tuleb tõeliselt raske võistlus. Samas on mulle alati meeldinud väljakutsed. Ralli on kõigile uus ja kõik sõitjad stardivad võistlusele enamvähem ühelt pulgalt,» lisas Ogier.