Kahekordne olümpiavõitja lõpetab pika võistluspausi

Flugstad Östberg on võitnud põhimõtteliselt kõik, mis võita saab: kaks olümpiakulda, MM-kulla ja üldvõit MK-sarjas kui ka Tour de Skil. Kuid viimased aastad on sprindistaari jaoks olnud tumedad.

Probleemid said alguse enne 2019/2020 hooajal, mil Östberg ei läbinud rahvuskoondise terviseteste. Paar kuud hiljem tuli ta rajale, kuid sai hooaja lõpus kannaluumurru.

Viimasel kahel hooajal on Flugstad Östberg teinud vaid kolm MM-starti. Nüüd näitavad tema tervisetestid rohelist tuld. «Ma olin väga õnnelik. Ilmselgelt olin närvis, sest olen palju läbi elanud,» ütles Östberg.

31-aastane norralanna on uuesti rajal juba järgmisel nädalal esimese lume võistlusel Beitostölenis. 25.-27. novembril algab MK-sari Soomes Rukal, kus Östberg loodab samuti rivis olla.

Pekingi olümpiamängud vahele jätnud Flugstad Östberg on võtnud oma suureks sihiks Planica MMi. «Raske öelda, kus mu parim tase praegu täpselt on. Loodan, et lõpuks läheb kõik hästi,» ütles ta.