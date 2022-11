Eestlane kasutas Saksamaa rallit päästerõngana, et jada ei lõppeks

Visa hingega Lõuna-Eesti mees Raul Jeets on kõrgel tasemel rallit sõitnud alates 2009. aastast. Ta on igal aastal teinud kaasa vähemalt ühel rallil ning tänavuse ainsa stardi tegi ta novembris Saksamaal. Mõte rallil osaleda tuli kaks nädalat enne starti. Ajaga võidu joostes said kõik ettevalmistused tehtud ning tasuks oli viies koht.