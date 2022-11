Uskumatu, aga tõsi: hiiglaslikke spordipanuseid tegev ärihai võidab ka siis, kui kaotab

Astros kohtus MLB finaalseerias Philadeplhia Philliesega. Nelja võiduni mängitava seeria võitis lõpuks Astros 4:2, finaalmängus jäi võiduskooriks 4:1. Kohtumist oli kohapeal vaatamas ka McIngvale, kes on ilmselt Astrose üks suuremaid fänne ning on tihti piltidel just tiimi nimega särkides. Pole ka ime, sest 71-aastane härra on viimased 40 aastat elanud just Houstonis.