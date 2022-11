Hooaja lõpu vahele jätnud Kontaveit naaseb detsembris tenniseväljakutele

Oktoobris vigastada saanud ning seetõttu hooaja lõpetanud Kontaveit võtab 19.-24. detsembrini osa Dubais peetavast maailma tenniseliigast. Selle näol on tegu võistkonnavõistlusega, kus igas matšis peetakse üks nais- ja üks meesüksikmäng ning üks segapaarismäng.

Turniirist võtavad osa kokku 18 tipptennisisti, kes on omakorda jagatud nelja erinevasse võistkonda.

Falconsi nimelises võistkonnas on Novak Djokovic, Grigor Dimitro, Arina Sabalenka ja Paula Badosa. Kitesi nimelises tiimis on Felix Auger-Aliassime, Gael Monfils, Iga Swiatek ja Eugenie Bouchard ning Eaglesi tiimis on Nick Kyrgios, Rohan Bopanna, Caroline Carcia, Bianca Andreescu ja Andreas Seppi.