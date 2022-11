Raul Andresson oli Florida Ironmanil lähedal MM-pääsmele

Andresson ujus 3,8 kilomeetrit ajaga 1:13.42, sõitis 180 kilomeetrit rattaga ajaga 5:15.48 ning jooksis maratoni ajaga 4:20.15. «Minu vanusegrupis anti välja neli MM-pääset – esimene ja teine võtsid välja, kolmas loobus ning neljas ja viies võtsid välja. Mina pidin seega keelde hammustama,» tõdes Andresson finiši järel. «Valus, aga sel korral nii. Ma olen tegelikult väga õnnelik oma tulemuse üle. Ainult mina tean, milline õnn on teha seda, mida ma teen. Kui arst ütles mulle aastaid tagasi, et ma ei hakka kunagi käima ja nüüd ma võistlen siin esineliku nimel, siis see on lihtsalt uskumatu! Ma olen väga õnnelik,» seisab triatloniliidu pressiteates.