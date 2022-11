Jalgpalli parimad panusetüübid

Sestap ei maksa häbeneda, kui võimalikud panustamiskohad jalgpallis on nende jaoks veelgi sogasem vesi. Lihtsamad 1X2 panused (kodumeeskonna võit – viik – võõrsilmeeskonna võit) on üldjuhul siiski enamikele teada, kuid tegelikult eksisteerib vuti puhul kümneid ja kümneid panustamisvõimalusi, mille erinevaid võimalusi nüüd ka tutvustame.

Jalgpallis loevad väravad

Samas kui tegemist on lahtist jalgpalli harrastava meeskonnaga, on skoorimisšansid juba tunduvalt suuremad ja sõna «alla tasub väravatelahtris asendada üle-ga. Näiteks «üle 2.5 värava».

Sellisteks panusteks tuleb mõistagi teha eeltööd: vaadatagi üle meeskondade varasemad kohtumised-tulemused, analüüsida põgusalt mängustiili ja, mis peaminegi, käia üle tiimi vigastusteleht! Sest kui meeskonna parim ründaja on ikkagi puudu, võib see kõigele varasemale vee peale tõmmata.

Nurgalöögid ja kaardid

Ründamisest rääkides tasub silmas pidada, et sellised meeskonnad teenivad üldjuhul ka rohkem nurgalööke. Kuigi iga korner arusaadavalt väravaks üle ei kandu, ei mõjuta see kuidagi sinu panust, kui viie tabamuse asemel jahidki just viit nurgalööki.