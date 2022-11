Jalgpalli MMil tehakse palju eripakkumisi. Kuidas neist maksimum võtta?

Uue kliendi eelised

See on väärt variant neile, kes noolivad jalgpalli MMil mõnda üllatustulemust ja sellega kaasnevad suurt koefitsienti. Nõnda julgenuks 2004. aastal Kreeka Euroopa meistriks tulemise peale raha panna ka ajamasinat omamata.

Võimalus saada raha tagasi

Raha on võimalik tagasi saada ka teisiti: näiteks eksisteerib Olybetis mitmikpanuse kindlustus. See tähendab, et vähemalt viieosalise kombopanuse puhul saad sa ühe eksimuse korral alati teatud summa tagasi. Viiese mitmikpanuse puhul räägime küll pelgalt 20-protsendist, kui näiteks kümnese kombo puhul on see juba 100 protsenti.