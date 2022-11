Mida suurele mängule panustades silmas pidada?

Miks? Sest spordis on väga palju sellist, mida on võimatu ette näha. Vaevalt leidus maamunal sellist Vanga-sugust tarka, kes tajus, et Zinedine Zidane’i karjäär lõppeb just nii nagu see lõppes.

Selline ootamatuse koefitsient eksisteerib mõistagi ka spordiennustuse juures ning aeg-ajalt juhtubki, et favoriit kaotab ning underdog võidab. Kuid üldjuhul on võimalik enne panuse tegemist ennast ikkagi asjaoludega kurssi viia.

Eeltöö on kõige alus

Mida me öelda tahame? Uurimine ja statistika analüüsimine on hea panustaja puhul ülimalt oluline. Esmajoones võib see küll tunduda tüütu andmetes kahlamine, kuid tegelikkuses võimaldab see sul paremini soovitud (loe: ennustatava) tulemuseni jõuda.

Jah, ennustusprotsent ei saagi olla 100 – sest Zidane’id ikkagi juhtuvad – kuid me räägime siinkohal tõenäosustemaailmast, kus ka panustamisfirmad opereerivad.

Oleme siis paika pannud, et hea ennustamine käib statistikapõhiselt. Ent millistele numbritele otsa vaadata? Siinkohal sõltub palju detailidest. Näiteks jalgpalli liigamängude puhul on varasema ajaloole ja vormile otsa vaatamine äärmiselt kasulik. MMidel, mis toimuvad aga iga nelja aasta tagant, on muutujaid tunduvalt rohkem.

Taustal ja taustal on vahe