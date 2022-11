CORNER 1 ⟩ Intervjuu EVALiga: autod ei ole päris, aga võidusõit on!

Virtuaalvõidusõidu ehk simracing'u maailm on põnev ja pakub kõrgetasemelisi vaatemänge. See kogub üha rohkem austust ka näiteks F1-sarja sõitjate seas.

Uurime, mis üldse on virtuaalvõidusõit ja kuidas on selle tõsiseltvõetavus kasvanud? Kuidas ja kui keeruline on selle alaga tegeleda? Kas ja kuidas mõjutab füüsilise riski puudumine võidusõitu? Kuidas kandub virtuaalselt õpitu ringrajale ja vastupidi? Need on vaid mõned teemad, mis meeldivas arutelus ette võetakse.