Ott Tänak: uueks aastaks mul lepingut ei ole

Kataloonia ralli järel andsid teada, et ei jätka uuel hooajal Hyundais. Kuidas on pärast seda Sinu suhted tiimiga muutunud – kas oled tajunud tiimiliikmete poolset Sinusse suhtumise muutust või on kõik jäänud endiseks?

Suhete tasandil on meil jätkuvalt head suhted ja tiimisiseselt oleme eesootavaks ralliks valmistanud nagu oskame, et ka Jaapanis saaksime olla võimalikult heal tasemel! Hyundai meeskonnas on palju väga häid inimesi ja nad on mind nende aastate jooksul palju toetanud. Ühtegi võitu WRC sarjas ei tohiks alavääristada ning ükski võit ei tule ilma meeskonna koostööta.

Sinu Hyundaist lahkumise teade on rallimeedias, peamiselt Soomes ja Eestis, käima pannud päris kõva meediatralli, kus igaühel on oma kindel teadmine või arvamus selle kohta, mida Sa edaspidi tegema hakkad. Oled kindlasti ka ise mõnda sellist lugu näinud või lugenud – kas võtab vahel muigama ka, kui näed, kuidas mõned nii-öelda eksperdid täiesti puusse panevad?

Vahel on ehk raske mõista, miks endast lugu pidavad inimesed sellisel kujul meedias klatšivad, aga järelikult on see vajalik ja päeva lõpuks on see kõik müra, mida meil ei ole tegelikult oma igapäevaellu vaja. Elus on palju toredamaid asju kui kollase ajakirjanduse saunalood.

Kui üllatav oli Sinu jaoks see, et Toyoda toona augusti lõpus sellise lause Toyota pressiteates välja ütles? Millised olid teie omavahelised suhted sel ajal, kui Sa Toyota ridades kihutasid ning kas olete ka hiljem omavahel kokku puutunud?

Peale meie ühise tee lõppu hakkas kohe Covidi periood ja Belgia oli esimene kord kui Akio-san rallit külastas. Loomulikult me olime Toyotas need kaks aastat kui üks pere ja meil olid väga head suhted.

Lõpetuseks tuleb küsida kohustuslik küsimus – kas jätkad uuel hooajal rallisõitjana? Kas Sa ise juba tead kindlalt, mida uus aasta Sinu jaoks toob?

Hetkel ei ole mul kahjuks midagi öelda uue aasta rallimaailma plaanide kohta. Hyundai leping lõpeb mul õige pea ja järgmiseks aastaks mul midagi ei ole.

