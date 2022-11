Kuidas luuakse spordiennustuse koefitsient?

Praktikas seda küll ei juhtu, aga teoorias on võimalik, et kõik kihlveokontorit kasutavad ennustajad peavad kõige tõenäolisemaks tulemuseks Katari võitu ja panused tehakse ainult sellele. Siis langeb koefitsient mühinal.

Mõistagi muutub koefitsient ka live-panuste puhul ehk kui mingi sündmus on just praegu toimumas. Kui Katari ja Ecuadori vahel on 85. minutil viik, on selle tulemuse koefitsient ka kõige madalam, sest emmal-kummal on vähe aega vastase väravalukk lahti murda. Kui Katar või Ecuador peaks aga juhtima minema, muutub nende võidukoefitsient väga väikeseks, sest kaotusseisu jääjal on väga vähe aega värav tagasi lüüa ehk selle juhtumise tõenäosus on pisike.

Miks pole kontorite koefitsiendid samad?

Muide, koefitsienti vaadates on võimalik ka protsentuaalselt teada saada, kui suureks peavad ennustajad ühe või teise tulemuse realiseerumist.

Ütleme, et viis minutit enne Katari ja Ecuadori kohtumise avavilet on MMi võõrustajate võidukoefitsient 2,75 ja lõunaameeriklastel 3. Et saada tõenäosusprotsent, tuleb koefitsient lihtsalt sajaga jagada ehk Katari võidutõenäosus on 36,3 protsenti ja Ecuadoril 33,3.

Kihlveokontorid pakuvad erinevaid koefitsiente enamasti kahel põhjusel: nende arvamus konkreetse sündmuse kohta on teine ning marginaal. Neist viimane erineb üldiselt spordialade ja kontorite lõikes, aga jääb enamasti alla kümne protsendi.

Marginaal arvutatakse koefitsiendi sisse. Kui kontor leiab, et Katari ja Ecuadori kohtumises on mõlema võidutõenäosus 40 ja viigišanss 20 protsenti, oleksid võidukoefitsiendid 2,5 ja viik 5.