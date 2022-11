BRM ehk kuidas panustades oma raha eest hoolt kanda

BRMi teooriaid on erinevaid, aga ilmselt on kõige populaarsem rusikareegel, et ühe panuse peale ei tohiks kulutada rohkem kui kaks-kolm protsenti BRMist. Et asi oleks puust ja punaseks: kui sul on panustamiseks sada eurot, siis ära hakka lahmima 50-euroste panustega, vaid võta rahulikult ning tegutse paari euro suuruste panustega. Panuse suurus peaks sõltuma ka panuse riskist: mida suurem koefitsient, seda suurem on tõenäosus näha pikka kaotuseseeriat. Seega mida suurem koefitsient, seda väiksem summa.