Kuus spordiennustaja tüüpilist viga

Näiteks Manchester United on olnud hea näide tiimist, kes on viimastel hooaegadel mingitel aegadel üsna keskpäraselt mängides teinud päris häid tulemusi, aga hooaja lõpuks on nad taandunud mängupildile kohasele tulemusele.

BRMi eiramine

Bankroll management (BRM) tähendab, milline võiks olla ühe panuse suurus võrreldes sulle ennustamiseks saadavaloleva summaga. Rusikareegel on, et ühe panus suurus võiks olla kaks-kolm protsenti ehk 100 euro suuruse panustamismoona juures kaks-kolm eurot. Panuse suurus peaks sõltuma ka panuse riskist: mida suurem koefitsient, seda suurem on tõenäosus näha pikka kaotuseseeriat. Seega mida suurem koefitsient, seda väiksem summa.

Koefitsiendis peab olema väärtust

Lihtne on mõelda, et kui mingi koondis on MMil kellegi vastu ülisuur favoriit koefitsiendiga 1,01, siis tasub mõis mängu panna, sest risk on ju nii väike ja kasum 99,9-protsendilise tõenäosusega paratamatu. Ennustamise mõttes on sellised koefitsiendid aga sisutühjad: kui panna kaalule võimalik võit ja risk, kaalub viimane esimese selgelt üle. Mõistlik on otsida kõrge tõenäosusega koefitsiente, mis on piisavalt rammusad – vähemalt 2 ringis – ning tänu heale eeltööle on selliseid võimalik leida sisuliselt iga jalgpallikohtumise juures.