VIDEO ⟩ Hyundai meenutas Tänaku aega tiimis

Tänak liitus Hyundaiga 2020. hooaja eel ning tegi nende ridades kaasa kolm täishooaega. Kuigi MM-tiitlit tal Lõuna-Korea autotootja eest võita ei õnnestunud, siis oma kiirust on ta seal korduvalt tõestanud.

«Viis võitu, 15 poodiumikohta, 101 katsevõitu. Need on olnud kolm intensiivset aastat pärast seda, kui Ott Tänak ja Martin Järveoja meie tiimiga liitusid. Jaapani ralli on nende viimane võistlus Hyundai värvides. Enne seda jagame teiega mälestusväärseid hetki!» kirjutas Hyundai rallitiim Instagrami postituses.