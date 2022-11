Eeltöö on eduka spordiennustaja vundament

Jalgpalli MMi näitel on alustuseks oluline teada sellised lihtsamad asjad nagu tabeliseis, viimase aja vorm ning kas koondise ümber toimuvad skandaalid. See on hea baas, mille pealt oma ennustust üles ehitada.

Detailsemaks minnes on võimalik tänu internetis olevatele lehekülgedele uurida, kui palju on võistkond näiteks ametisoleva peatreeneri ametiaja jooksul keskmiselt ühes mängus väravaid löönud jne.

Mängupilt on väga oluline

Tõsi on ka see, et pahatihti meeldib ennustajatele liialt keskenduda tulemustele ja vähem mängupildile ehk ka kohtumiste jälgimine on oluline. Jalgpall on üksikute momentide mäng ning piisab 20 cm, mis viib napi möödalöögi või tõrjeni, ja 2:0 võidu asemel lõppeb kellegi väga hea mäng 0:0 viigiga.

Teisisõnu: tasub hinnata ka seda, kuidas tulemused on sündinud – kas keegi võitis õnnega pooleks või kaotas mängu, kus nemad tegid 20 lööki ja vastane 1. Pikas plaanis komistavad suure õnnega tiimid rohkem ja hästi mängivad tiimid võtavad lõpuks oma võidud ära.

Näiteks Manchester United on olnud hea näide tiimist, kes on viimastel hooaegadel mingitel aegadel üsna keskpäraselt mängides teinud päris häid tulemusi, aga hooaja lõpuks on nad taandunud mängupildile kohasele tulemusele.

Kui tahad olla edukas ennustaja, pole eeltööst võimalik hoiduda. Seda saab teha nii ise kui ka kasutada tasulist teenust, ent selle tegija võimed ennustamismaailmas edukalt tiirelda on pahatihti küsimus, millele ei leia objektiivset vastust.