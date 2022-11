Kuidas teada, kes lööb väravaid?

Ennusta tõenäosuse peale

Avavoorus astub inglastele vastu Iraan, kes oli Aasia valiksarjas küll väga hea, aga pole viimasel kahel MMil alagrupist edasi pääsenud. Inglased saavad kindlasti palju palli vallata ja tänu sellele ka rohkem võimalusi luua ning nagu ajalugu näitab, on just Kane olnud see, kes need kõige sagedamini väravaks vormistab.

See on vaid üks näide, kuidas teha väravalööjale ennustamiseks eeltöö. Keegi ei garanteeri, et Kane sahistab Iraani võrku, aga kui Inglismaa värava lööb, on see kõige suurema tõenäosusega just nende kapten.