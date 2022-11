PM SLOVAKKIAS ⟩ Tennisetreener, audiitor ja kohtutäitur – kes on Tartu Bigbankis kes?

See ei tähenda mõistagi, et profivõrkpallureid Eestis ei leiduks. Leidub ikka. Ka valitseva meistri Tartu Bigbanki ridades on neid viis: tempomees Mart Naaber (pildil nr 99), nurgaründajad Taavet Leppik (nr 3) ja Timo Lõhmus (nr 8), sidemängija Markkus Keel (nr 22) ning tšehhist diagonaalründaja Matej Šmidl (nr 1202).