FIFA leevendas sanktsioone Venemaa vastu

Venemaa rahvuskoondised ja jalgpalliklubid on rahvusvaheliselt areenilt kõrvaldatud alates 28. septembrist, mil FIFA ja UEFA alustasid Venemaa sanktsioneerimist. Seda mõistagi sõjalise sissetungi tõttu Ukrainasse. Täna saabus teada, et FIFA on alustanud väikeseid muudatusi.

Väljaande Tass teatel on FIFA ja UEFA andnud Venemaale loa pidada novembris sõprusmäng Tadžikistaniga. See tähendab, et antud maavõistluse tulemus läheb kirja ametliku kohtumisena ning mõjutab riikide FIFA punktitabelit. Samuti kasutatakse FIFA reegleid, millega on reguleeritud näiteks vahetusmängijate arv.