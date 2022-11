Jalgpallur Oliver Jürgens ei taha praegu ühegi Eesti koondise eest mängida

Eelmisel hooajal kuulsa Milano Interiga Itaalia noortemeistriks, aga suvel FC Torinosse müüdud Jürgensi koondisesaaga on kestnud aastaid. 19-aastane ründaja on Eestit esindanud vaid ühe korra, kui teenis 2018. aasta mais U16 rahvusesinduse 2:2 viigimängus Poolaga 80 minutit mänguaega.

Meediasuhtlusega tegelnud Oliveri isa Jüri Jürgens on selgitanud, et nende hinnangul oli probleemiks mõne teise mängija eelistamine koondises ja Oliveri surumine rolli, mis talle ei sobi. Toona selle vanuseklassi noori juhendanud Norbert Hurdal oli teistsugune arvamus.

Postimees uuris juunis jalgpalliliidult Jürgensiga seonduvat, alaliidu avalike suhete juht Eva Nõmme edastas järgmise vastuse: «Koondiste peatreenerid jälgivad pidevalt kõiki mängijaid ja nende hulgas ka Oliver Jürgensit. Eelmise aasta näitel on U19 ja U21 koondise peatreeneritel olnud suhtlus Oliver Jürgensi ja tema isaga. Kuigi Jürgensi koondisse kutsumisest on olnud mõlema koondise treenerid huvitatud, on ta seni märku andnud, et klubi esindamine neil perioodidel on olnud esikohal ning ta ei ole näinud võimalust koondisega liitumiseks.»