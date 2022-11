Venemaal vangistuses olev olümpiavõitja toimetati karistuskolooniasse

Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre kinnitas, et USA on teinud Venemaale juhtumi lahendamiseks pakkumise. Jean-Pierre märkis, et administratsioon jätkab väsimatut tööd Grineri vabastamise nimel, samuti survestatakse Vene poolt, et saavutada Grineri parem kohtlemine ja leevendada tingimusi, mida ta võib olla sunnitud taluma karistuskoloonias.