Tänak kinnitas, et otsus Hyundaist lahkuda ei sündinud varakult

Tänaku lahkumise kohta ringlesid kuulujutud juba pikemat aega, kuid ametlik teade tuli alles Kataloonia ralli järel. Tõsi, Hyundai otsustajad said sellest teada juba enne Hispaaniat, kinnitas tiimi ajutine pealik Julien Moncet Dirtfihsile. «Me väga tahtsime temaga koos jätkata ja see oli veidi halb üllatus, aga teadsime enne Hispaaniat, isegi kui teile ei öelnud,» sõnas Moncet ajakirjanikele.

Tänak kinnitas, et tegu polnud lihtsa otsusega. «Lõplik otsus sündis väga hilja, aga kõike kokku võttes on aasta pikk olnud ja palju asju on juhtunud, päris stressirikkal viisil,» sõnas Tänak. «Aga jah, lõpuks oli otsus selline.»