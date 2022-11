Hyundai tuleb järgmisel nädalal lagedale suure avaldusega

Viimased nädalad on siiski väga töised olnud ning ralliportaali Dirtfish andmetel on kaks sõitjat juba järgmiseks hooajaks Hyundaiga käed löönud. Nende teatel on väga suure tõenäosusega osalise koormusega jätkamas Dani Sordo ja Toyota meeskonnast meelitati enda ridadesse Esapekka Lappi.

«Oti lahkumine on väga suur kaotus. Ta on küll väga tugev isiksus, aga samal ajal väga andekas sõitja. Ta on üks parimaid, kelle asendamine on väga keeruline. Ma ei taha öelda, et teda on võimatu asendada, kuna asendamatuid pole olemas. Samas olgem ausad, et see saab väga raske olema. Kesiganes tema koha sisse võtab, peab seisma silmitsi suure väljakutsega,» lausus Moncet.