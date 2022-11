Kullamäe edust Leedu liigas ja eurosarjas: mul on veel kõvasti juurde panna

23-aastane Kullamäe on Panevežyse Lietkabelises leidnud oma koha ning on taastanud mängulusti. Rasked aastad Hispaanias on teda karastanud, kuid nüüd on aeg asuda uuele tõusulainele.

«Treener usaldab mind ja tal on minuga mingi idee. Võistkond on ka päris hästi mänginud, paar kaotust on tulnud, aga oluline on, et saan mängida ja platsil olla ka mängu otsustavatel hetkedel,» ütles Kullamäe, kes oktoobri lõpus tegi Leedu liigas punktirekordi, kui viskas 25 punkti.