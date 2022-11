Hispaania tippklubiga liitunud Suurorg: läbilöögiks tuleb ise kõvasti vaeva näha ja olla kõva vend

MM-valikmängudeks Rootsi ja Soomega on koondisesse kutsutud neli debütanti. Üks neist on 20-aastane Kasper Suurorg, kes suvel sõlmis pika lepingu Hispaania kõrgliigasse kuuluva Badalona Juventutiga. Praegu madalamas liigas mänguaega teeniv Suurorg arvab, et aja jooksul on läbilöök tippliigasse võimalik.