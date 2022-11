Rovanperä kinnitas rallimaailma avalikku saladust

Möödunud nädalal kirjutas portaal Dirtfish, et Lappi lahkub Toyotast ja on Hyundaiga käed löönud. Ometi pole sellele veel ametlikku kinnitust tulnud ning ka Hyundai ajutine tiimipealik Julien Moncet jäi kidakeelseks.

Rovanperä tunnistas Iltalehtile antud intervjuus, et pole väga tulevase hooaja sõitjate koosseisudesse süvenenud. «Minu koht on juba otsustatud, nii et mida muud mul vaja teada on? Siis läheb huvitavaks, kui kuulen, kes on mu tiimikaaslased. Enne seda ei küsi ma midagi,» rääkis Rovanperä.