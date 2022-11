Arsenali peatreener kaitses kriitikat saanud Heina

Pärast kohtumist toimunud pressikonverentsil rääkis Arteta, et eksimine on osa jalgpallist. «Kui mul oleks võimalus teda homme jälle mängitada, siis teeksin seda. Vead käivad jalgpalli juurde. Ma arvan, et Hein vääris võimalust. Ta on enda rahvuskoondise esiväravavaht ja sellises eas pole see tavaline,» lausus Arteta.