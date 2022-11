Hyundais lepinguta jäänud rallitäht nõuab muutusi

WRC2-sari on veidi teiste reeglitega kui aste kõrgemal. Võistlejatel on võimalik valida seitse MM-etappi, kus soovitakse punkte koguda. See annab võimaluse kalendris olevate rallidega mängida ja konkurente valida.

Näiteks on Poola rallimees Kajetan Kajetanowicz teinud huvitavaid valikud, mis aidanud tal MM-tiitli eest endiselt heidelda. Poolakas võttis võidu Keenia MM-etapil, kus sisuliselt puudus konkurents. Samuti teenis ta teise koha Uus-Meremaal, kus teda edestas ainult endine WRC-sõitja Heyden Paddon.

Mikkelsen avaldas arvamust, et FIA peaks veidi reegleid muutma. Norralase teatel võiks olla kalendris MM-etapid, kus peavad kõik WRC2-sõitjad osalema. See annaks reaalse ülevaate, kes on selles klassis ikkagi parim.