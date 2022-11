Kristin Tattar valiti maailma parimaks kettagolfariks

Tattar ise oli mõistagi õnnelik säärase autasu üle. «Selline autasu käib kaasas heade esitustega. Ma ei tee sporti selleks, et mind ülemäära tunnustataks. Mängin, kuna mulle meedib see spordiala, mille vastu on mul kirg. Kui inimesed, kes on minu ümber, märkavad minu pingutusi, siis tunnen enda üle uhkust,» lausus eestlanna, kes võitis tänavu sisuliselt kõik, mis võimalik.