Hyundai praeguse pealiku tulevik WRC-sarjas on küsimärgi all

2021. aasta lõpus muutus aga kõik. Andrea Adamo lahkus Hyundai meeskonnast ning Moncet'st sai ajutine pealik. Säärast rolli on ta täitnud terve tänavuse hooaja ning mõistagi on selline teadmatus palju sisepingeid tekitanud.

Siiski on Moncet juhtimisel suudetud autot niivõrd hästi arendada, et pärast Monte Carlo hävingut võeti koguni neli etapivõitu ning Jaapanis on võimalik noppida veel viieski. Prantslane on seni olnud suhteliselt kidakeelne, kui jutuks tuleb tema tulevik meeskonnas, siis nüüd avaldas mees Facebooki postituses, et Jaapani ralli ei pruugi talle olla mitte ainult 2022. aasta viimane ralli.