Nadal nimetas oma karjääri suurima rivaali

Tennises on tohutult erinevat statistikat, mida teineteisega kõrvutada. Ent parimatest rääkides vaadatakse tihti esimesena slämmiturniiri tiitleid. Nadalil on neid 22, Djokovicil 21 ja hiljuti karjääri lõpetanud Roger Federeril 20.

«Minu peamine rivaal on Novak Djokovic. Ta on slämmiturniiri tiitlite arvult mulle kõige lähemal. Ja kõik need mängud meie vahel, kogu meie ajalugu… Kõikidest praegu mängivatest tennisistidest on kõige ohtlikum vastane kahtlemata Novak,» lausus Nadal.