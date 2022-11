Peterburi, 1996

Muu võistlus oli väga tavaline, aga maailmakarika arvestuses oli üles seatud raske 160 cm parkuur, mis käis enamusele selgelt üle jõu. Ümberhüpetele pääsesid (pärast kaht vooru) ainult neli ratsanikku – meie Rein Pill Bambukil, kaks venelast (Berestov 2., Ovtšarenko 3.) ja üks ukrainlane. Taltsutamatu ja „suure hingega“ emotsionaalne Bambuk oli leppinud Reinu ideaalse käe ja tasakaaluga ja hüppas kõigest hingest. Ega keegi juhendit täpselt teadnud, võib-olla oli selles midagi puudu. Igatahes kui esimesed ümberhüpped lõppesid nii, et Reinul oli parim aeg, teatati, et tulevad teised ümberhüpped. Takistusi tõsteti teist korda, ei teagi, kui kõrgele. Tagantjärgi tundub, et nii kõrget okserite süsteemi pole ma kuskil näinud. N Liidus kehtivas määrustikus oli igatahes selgelt öeldud, et kahevoorulises takistussõidus toimuvad ühed ümberhüpped puhtusele ja kiirusele ja ma kahtlen siiani kohtunike aususes. Selle viimase otsustava stardi eel oli pinge haripunktil. Reinule oli hüütud platsile tulekul värava kõrvalt: Estontsev na mõlo!“ (Eestlased seebiks!). Mis juhtus, kui Rein oli ainuke vigadeta sõitja, seda ma ei mäleta. Oletan, et valitses haudvaikus ja aus masendus. Aplausi igatahes polnud. Ja autasustamine oli ainulaadne. Ma olen seda sageli mujal maailmaski kirjeldanud. Mis juhtus ja mis eriti praegu väärib jälle meenutamist, on see, et kui Rein oli oma auga välja teenitud auhinna vastu võtnud, Eesti lipp masti tõmmatud ja mängiti Eesti hümni, ei tõusnud tribüünidel keegi peale meie püsti. Meie olime mina ja Merkušev. Isegi need meie tuttavad kohalikud neiud, kes istusid meie ees, ei julgenud tõusta. Kommentaator ütles mikrofoni etteheitvalt: „Mängitakse Eesti hümni!“, aga ei öelnud otse: „Tõuske püsti!“ Vene suure hinge solvatud ühtsus oli nii suur, et kõik jäid istuma.