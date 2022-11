Jaapani MM-ralli jokker, kes tunneb riuklike asfaltteid kui oma viit sõrme

Jaapani MM-ralliga saab Kovalainenil üks ring täis. Temast kasvas küll vormel-1 sõitja, kuid see polnud tema esimene kirg. Sarnaselt igale teisele Soome poisslapsele ihkas temagi väiksena rallisõitjaks saada.

«Mäletan, et vaatasin rallit. Esimese asjana meenuvad B-grupi autod aastatel 1984–85. See oli puhas juhus, et meie peretuttav tegeles kardispordiga. Proovisin seda oma kodulinna väikeses parklas ja nii algas ringrajasõitja karjäär. Aga oleksin väga lihtsalt võinud saada ka rallisõitjaks,» meenutas Kovalainen DirtFishile.