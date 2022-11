Latvala: kui võtaksime Oti tiimi, siis hävitaksime spordi

Tänak sõidab sel nädalavahetusel Jaapanis Hyundai eest viimase ralli ning pärast seda on ta vabaagent. Latvala tunnistas, et pigem võiks 2019. aastal Toyotaga maailmameistriks tulnud Tänak minna teise tiimi.

«Kui me võtaksime Oti, siis mõnes mõttes me hävitaksime spordi, sest meil oleks tiimis kolm maailmameistrit (Kalle Rovanperä, Sebastien Ogier ja Tänak). Teda vajatakse rohkem M-Spordis. MM-sarjale mõeldes oleks see parim lahendus,» ütles Latvala Rallit.fi-le.

Kuigi meedias on juba kindlal kõneviisil kirjutatud, et Esapekka Lappi läheb Hyundaisse, siis Latvala seda veel välja ei hõiganud.

«Hispaanias ütlesin, et miks peaksime sõitjaid vahetama, kui võitsime kõik tiitlid. Aga kuna levivad kuulujutud Esapekka lahkumisest, siis ma arvan nüüd, et muudatused on võimalikud. Kui Ott poleks lahkunud, jäänuks kõik ilmselt samaks. Oti lahkumine avas uksed,» jätkas Latvala, kes kinnitas, et Toyota saaks pakkuda Lappile vaid poolikut hooaega.