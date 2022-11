Jaapanis langes tuleroaks Tänakule võite toonud masin

Nimelt oli Sordo istumise all Hyundai i20 Rally1-auto šassiinumbriga neli, millega aasta esimeses pooles kihutas Tänak. Seda sealjuures veel väga edukalt, sest Sardiinias ja Soomes õnnestus saarlasel tolle Hyundaiga mäletatavasti triumfeerida.

Siinkohal on siiski paslik märkida, et kuigi jutt käib samast Rally1-auto kerest, siis ülejäänud detailid on masina küljes praeguseks ilmselt uute vastu välja vahetatud.