Moncet ei usu, et neil õnnestub Sordo masina tulekahju põhjus välja selgitada

«Kardan, et siin on keeruline tehnilistele põhjustele jälile saada, sest autost pole lihtsalt midagi järel. Tundub, et kõigele lisaks põleb ka hübriidajam, seega ma ei tea, kuidas seda üldse kustutada,» lausus Moncet WRC otse-eetris.

Võimalikke tulekahju tekkepõhjuseid võib tema sõnul olla aga palju. «Auto väljalasketoru on taga paremal küljel, hetkel ei oska ma muud pakkuda. Põhjuseid võib olla palju. Püüame analüüsida seda, mis on järgi jäänud, aga ma pole kindel, et midagi teada saame,» jätkas ta.

Põhiline on Moncet sõnul siiski see, et keegi olukorras viga ei saanud. «Meeskonnaga on kõik hästi ja see on peamine. Sellist vaatepilti ei taha keegi näha. See on suur draama ja meeletu pettumus,» sõnas Hyundai tiimipealiku kohusetäitja.