Tänak oma edukaimast hooajast Hyundais: lõpuks ei loe mitu etapivõitu said, vaid MM-tiitlid

2019. aastal Toyotaga maailmameistriks tulnud Tänak on viimased kolm hooaega veetnud Hyundais, kuid järgmist MM-tiitlit tal Lõuna-Korea autotootjaga võita ei õnnestunud.

«Ma lahkun Hyundaist mitmel põhjusel, pika hooaja jooksul on juhtunud palju asju. Ütleme nii, et nii on parem,» rääkis Tänak Belgia rahvusringhäälingule RTBF.