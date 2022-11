Levadia palkas uueks peatreeneriks endise Hispaania koondislase

45-aastane Torres veetis suurema osa oma mängijakarjäärist Valencia ridades, saades Hispaania suurklubi eest aastatel 1998-2009 kirja 163 mängu. Lisaks käis ta 2002. aastal Hispaania koondisega maailmameistrivõistlustel. Kokku jõudis ta Hispaania rahvuskoondist esindada viiel korral.

Valencia särgis sai Torres kahel korral pea kohale tõsta Hispaania kõrgliiga La Liga tiitli. Samas klubis võideti ka Hispaania karikas Copa del Rey, UEFA Intertoto Cup ning 2004. aastal nii UEFA Cup kui ka UEFA Super Cup.

UEFA Pro litsentsi omav Torres alustas treenerikarjääriga 2013. aastal, juhendades esmalt Valencia noori ning aastatel 2014-2017 Valencia B meeskonda. Hiljem on ta Hispaanias tegutsenud peatreenerina veel Lorca FC, Cordoba CF, CD Lugo ning Cultural Leonesa juures. Sealjuures pallisid nii Lorca, Cordoba kui Lugo tema juhendamisel Hispaania esiliigas. Lisaks on Levadia värskel juhendajal kogemust Horvaatia kõrgliigast, kus ta 2018. aastal NK Istra peatreenerina tegutses.

Detsembris Levadia esindusmeeskonna juures tööle hakkav Curro Torres leiab, et 10-kordse Eesti meisterklubiga liitumine on tema jaoks hea väljakutse: «Siia tulemine on minu jaoks põnev väljakutse ning loodan, et saan klubi jaoks oma parima anda! Kõik teavad, milline on Hispaania jalgpall - meile meeldib mängida kõrge tempoga ning palli omades. Loodan, et suudan seda saavutada ka FCI Levadias.»

Torrese kõrval liituvad Levadia treeneritetiimiga ka abitreener José Vicente Soto ning füüsilise ettevalmistuse treener Xavi Andres Ibarra. «Soto on minu parem käsi ning usaldusisik. Oleme alati koos töötanud. Xavi Andres on rahvusvahelise kogemusega noor mees,» iseloomustas oma taustajõude Levadia uus loots.

Hispaanlane tunnistas, et tema eesmärgid Eestis on kõrged: «Ma olen väga ambitsioonikas treener ning soovin siin võita nii liiga kui karika. Lisaks on eesmärk pääseda alagrupiturniirile Konverentsiliigas. Aga selleks, et eesmärke täita, peab kogu klubi - juhatus, treenerid, toetajad, taustajõud - töötama ühes suunas.»