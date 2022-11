FOTO ⟩ Treeningul tõsiselt kukkunud Eesti jäätantsija vajas erakorralist operatsiooni

«Täna on mul juba parem ja tegelen taastusraviga, et saada võimalikult kiirelt jääle tagasi ja treenima,» lisas ta.

Esimesel hooajal koos said 21-aastane Gaidajenko ja 19-aastane Mazingue EMil 19. ja MMil 20. koha. Suvest alates treenivad nad maailma parimas jäätantsuklubis, Kanadas asuvas Ice Academy of Montrealis (I. AM).