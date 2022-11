FOTO ⟩ Karm avarii lõpetas poolaka lootused MM-tiitlile

KAJETANOWICZ Kajetan pol, Skoda Fabia Evo, portrait during the Rally Japan 2022, 13th round of the 2022 WRC, Motorsport Rallye, WM World Rally Car Championship, from November 10 to 13, 2022 at Nagoya, Japan - AUTO - WRC - RALLY JAPAN 2022 DPPI/Panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFRAxITAxBEL RPPA2022_13_JAPAN_146

Foto: IMAGO/Nikos Katikis