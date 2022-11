FIFA endine president: Iraan tuleks MMilt kõrvaldada

Iraanis on alates septembrist toimunud üleriigilised protestid. Need said alguse pärast 22-aastase Mahsa Amini surma, kui viimane viibis politsei vahi all. Politsei võttis Amini kinni, kuna too kandis lühikest soengut ning tal puudus pearätt. Viimane on Iraanis naistel kohustuslik. Protestijate sõnul põhjustasid just politseinikud Amini surma, kui kasutasid erinevaid piinamisvõtteid.