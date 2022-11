ANALÜÜS ⟩ Jukka Toijala tegi õige investeeringu, kuid kaotus Rootsile oli peaaegu paratamatu

Eesti korvpallikoondise peatreener Jukka Toijala teatas kolmapäeval, et käesolevas aknas tehakse investeering 2025. aasta EM-valiktsüklit silmas pidades. See ei tähenda, et ei mindud võitlema ja võitma. Eesti jäi küll Rootsile alla 82:87, kuid asjaolusid arvestades oli tegemist loogilise tulemusega.