Koondise debüüdi teinud Konontšuk: liblikad olid kõhus ja magamine oli raske

Tänavu Kalev/Cramo meeskonda kuuluv Konontšuk alustas enda debüüti kohe algviisikus. Noormees ei kartnud öelda, et kohtumise alguses oli närveerimist ikka väga palju. «Liblikad olid juba päris pikalt kõhus. Juba eile oli raske magama minna. Oskasin küll oodata, et pääsen väljakule, aga alguses oli elevus ikka väga suur,» lausus Rootsi koondise vastu 14 punkti visanud ääremängija.

Konontšuk tõdeb, et sellistest mängudest on ta väga pikalt unistanud ning tunneb end nendes väga koduselt. «Mulle meeldib tähtsaid mänge mängida, eriti kodupubliku ees. See oli minu esimene kord Saku suurhallis nii suure publiku ees mängida. Tegemist oli unistusega, mis nüüd täitus.»