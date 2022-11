Rwandast lummatud Rein Taaramäe sütitab kohalikes rattavaimustust

Ilmselt tekib nii mõnelgi Taaramäe ja Rwanda sõnapaari kuuldes seos. Seda sellepärast, et tegemist on 35-aastase rattaproffi viimase aja ühe lemmikpaigaga. Aafrika keskosas ekvaatorist veidi lõuna pool asuva vabariigiga tegi ta esmatutvust 2019. aastal, kui pedaalis veel Direct Energies ning läks tiimiga velotuuri sõitma.

See õnnestus peaaegu ideaalselt, sest Taaramäe saavutas Tour du Rwandal teise koha. Võidust jäi puudu kõigest kümme sekundit. Ta väisas Rwanda velotuuri ka 2020. aastal ning sai mägedekuninga särgiga lõppenud võistluse järel kinnitust, et Rwanda puhul on tegemist tõelise pärliga.