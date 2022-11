FIA: Jaapani ralli korraldajad rikkusid tõsiselt turvareegleid

Nüüdseks on esmane uuring läbi saanud ning FIA leidis, et korraldaja rikkus tõsiselt turvareegleid, sest tavaauto sai just läbi korraldustiimi eksimusele rajale.

FIA avaldas, et kohalik elanik pääses katsele ristmikult, mis pidanuks olema teibiga katsest eraldatud. Kuigi kohtunikud nõustusid, et ralli alguse ajal oli teip seal, siis ilmselt tavakodaniku ristmikule jõudmise ajaks oli see juba kadunud. Seetõttu ei pruukinud tavakodanik isegi teada, et sattus aktiivsele rallikatsele.