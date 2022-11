Kas Liverpoolist saab järjekordne naftaklubi?

Liverpooli praegune omanik Fenway Sports Group teatas, et on valmis müüma Inglismaa tippklubi, kui sobiv pakkumine nendeni jõuab. FSG jaoks oleks tegemist väga kasumliku tehinguga, kuna ettevõte soetas Liverpooli 12 aastat tagasi 340 miljoni euro eest, ent nüüd on müügihinnaks pandud neli miljardit.

Arvestades, et tegemist on ikkagi väga kopsaka hinnaga, siis pole liiga palju maailmas neid, kellele see jõukohane oleks. The Athleticu teatel on ostust huvitatud Dubai investeerimisfond DIC, mille omanikud on naftaärimehed.

Tegelikult soovis DIC soetada Liverpooli juba 2007. aastal, ent toona ei jõutud varasema omanikuga kokkuleppele. Nüüd, kus on taas tekkinud võimalus, soovitakse lõpuks kokkuleppele jõuda. Toona oli probleemiks, et nende vara oli väga häguse taustaga.