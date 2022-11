Pikalt esikohast kinni hoidnud Eesti leppis Balti karikal teise kohaga

Kaljuste rõõmustas, et erinevalt eelmise hooaja Baltic Challenge Cupist ja kevadisest MM-i turniirist suutis meeskond viimases mängus lagunemist vältida. «Mõtlesime, et võib juhtuda samamoodi, aga rääkisime sellest ja kõik said aru, et peame endast turniiri viimasel päeval maksimumi andma,» tõdes ta.