Hyundaiga hüvasti jätnud Ott Tänak: lähen koju ja vaatan, mis saama hakkab

Finišisse jõudes uuris Tänak esimese asjana reporterilt, kas kolmanda koha heitluses jäi peale Takamoto Katsuta või Sebastien Ogier. Kuuldes, et see oli Katsuta, lõi eestlase nägu naerule. «Palju õnne!» sõnas Tänak.

Seejärel võttis ta kokku enda hooaja. «Mul on hea meel hooaeg poodiumil lõpetada. Kahjuks polnud meil viimasel kahel asfaldirallil kiirust. Me ei suutnud kuttidega välja mõelda, mida mul täpselt vaja oli. Igatahes, võitsime mõned rallid ja olime üksjagu poodiumil. See on kõik, mis tänavu suutsime,» lausus tänavu kolm etappi võitnud Tänak.